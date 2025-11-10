Работник воронежского свинокомплекса вернул часть зарплаты после проверки Гострудинспекции

Государственная инспекция труда в Воронежской области помогла работнику сельхозпредприятия восстановить свои права. Поводом для вмешательства послужило обращение сотрудника ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО», который сообщил о незаконных удержаниях из его заработной платы.
Как пояснила руководитель инспекции Ирина Мануковская, работодатель нарушил законодательство, удерживая из дохода сотрудника сумму по исполнительному листу, превышающую допустимый предел. В ходе взаимодействия с представителями надзорного органа компания устранила выявленные нарушения.
— В результате принятых мер работодатель вернул работнику более 9 тысяч рублей, — сообщила Ирина Мануковская.
Напомним, что по трудовому законодательству РФ общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20%, а в отдельных случаях — 50% от полагающейся работнику суммы.