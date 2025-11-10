Крымские вина урожая 2025 года будут особенно богатыми по вкусовой палитре

«Но есть и хорошие новости: высокая температура во время формирования урожая оказывает влияние на органолептические и физико-химические свойства ягод. Поэтому, например, красные сухие и крепленые вина урожая-2025 ввиду аномальных погодных условий будут особенно насыщенными и богатыми по вкусовой палитре», — отметил Аксенов.