Крымские вина урожая 2025 года будут особенно богатыми по вкусовой палитре

В Крыму завершается уборка винограда урожая 2025 года. Глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что, несмотря на неблагоприятные погодные условия, вина будут насыщенными и богатыми по вкусу.
По данным на 6 ноября, виноградари региона собрали 103 тысячи тонн солнечной ягоды с площадей в 15 тысяч гектаров. В этом году аномальные весенние заморозки и засуха привели к значительному снижению объемов сбора урожая.
«Но есть и хорошие новости: высокая температура во время формирования урожая оказывает влияние на органолептические и физико-химические свойства ягод. Поэтому, например, красные сухие и крепленые вина урожая-2025 ввиду аномальных погодных условий будут особенно насыщенными и богатыми по вкусовой палитре», — отметил Аксенов.
Сезон сбора ягоды почти подошел к концу, но работа продолжается. Пока погода благоприятствует, аграрии собирают поздний виноград и виноград для десертных вин.