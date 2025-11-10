Размер больничного для волгоградцев вырастет до 6,8 тысячи рублей

— Работники на больничном смогут получать в день больше на сумму до 1,2 тысячи рублей. Рост максимально возможной суммы больничного предусмотрен проектом бюджета Социального фонда России на предстоящие три года. В 2026 году — до 6827,4 рублей (сейчас — 5673,97 рублей), — поясняется в Telegram-канале фонда.
В 2027 году максимальный размер выплат составит уже 7860,27 рублей, а в 2028-м — до 8489,04 рублей.
Отмечается, что сведения об открытии и закрытии больничных поступают напрямую из медицинских учреждений. Проследить за этапами обработки и перечисления пособий волгоградцы могут на «Госуслугах».