Коммунальную аварию устранили на левом берегу Воронежа

Осталось засыпать котлован и провести благоустройство территории.

Источник: Комсомольская правда

Ремонт водовода возле дома № 4 по Ленинскому проспекту в Воронеже завершен 10 ноября. Об этом сообщила пресс-служба водоканала.

Сотрудники РВК-Воронеж заменили все дефектные участки трубопровода, поврежденный подрядчиком. Задвижки открыта, проверили линии на герметичность прошла успешно.

— Теперь сотрудникам предстоит засыпать котлован и провести благоустройство территории, — уточнили в водоканале.

После отключения вода на некоторое время может изменить цвет. Главное, что по биологическому и химическому составу она не несет никакой угрозы.

Напомним, что авария произошла 7 ноября по вине подрядчика. Из-за утечки оказалась затоплена теплотрасса, а из-за разности температур повалил пар. Восстановительные работы продолжаются уже третьи сутки.