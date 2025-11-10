Коммунальную аварию устранили на левом берегу Воронежа

Ремонт водовода возле дома № 4 по Ленинскому проспекту в Воронеже завершен 10 ноября. Об этом сообщила пресс-служба водоканала.
Сотрудники РВК-Воронеж заменили все дефектные участки трубопровода, поврежденный подрядчиком. Задвижки открыта, проверили линии на герметичность прошла успешно.
— Теперь сотрудникам предстоит засыпать котлован и провести благоустройство территории, — уточнили в водоканале.
После отключения вода на некоторое время может изменить цвет. Главное, что по биологическому и химическому составу она не несет никакой угрозы.
Напомним, что авария произошла 7 ноября по вине подрядчика. Из-за утечки оказалась затоплена теплотрасса, а из-за разности температур повалил пар. Восстановительные работы продолжаются уже третьи сутки.