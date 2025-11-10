Участок с домом изымают для КРТ на Автозаводе

Ранее в районе началось изъятие участка площадью 5,4 тыс. квадратных метров, принадлежащего ООО «Москва Сити» из Нижнего Новгорода. На нем расположены склад и ливневая канализация. Также сообщалось, что в октябре в Нижнем Новгороде обсудили как нацпроект «Инфраструктура для жизни» воплощается на прибрежных территориях города.