Челябинцы будут платить больше за проезд в пригородных поездах

Сейчас стоимость одного пассажиро-километра составляет 3,49 рублей. Напомним, что это уже второе подорожание пригородных перевозок — с 1 января 2026 года на 6,8% вырастет стоимость билетов на скоростные электропоезда «Ласточка» между Челябинском и Магнитогорском.