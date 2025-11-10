Ричмонд
Челябинцы будут платить больше за проезд в пригородных поездах

В Челябинской области проезд в электричках подорожает на 6%

Источник: Комсомольская правда

С 1 марта 2026 года проезд в электричках в Челябинской области подорожает на 6%. Соответствующее постановление опубликовало министерство тарифного регулирования и энергетики региона.

— Установить тарифы на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении с 1 марта 2026 года в размере 3,70 рублей за один пассажиро-километр, — говорится в документе ведомства.

Сейчас стоимость одного пассажиро-километра составляет 3,49 рублей. Напомним, что это уже второе подорожание пригородных перевозок — с 1 января 2026 года на 6,8% вырастет стоимость билетов на скоростные электропоезда «Ласточка» между Челябинском и Магнитогорском.