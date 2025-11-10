TNI: Россия расширяет парк сверхзвуковых истребителей Су-35

Российский истребитель может нести множество ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», в том числе Р-27 «Вымпел», Х-29 «Молния» и дальнобойные Х-58УШКЭ. По данным издание Air Force Technology, Су-35 может быть вооружен целым рядом управляемых бомб, включая КАБ-500Кр с телевизионным наведением, КАБ-500С-Э со спутниковым наведением, ЛГБ-250 с лазерным наведением, КАБ-1500Кр с телевизионным наведением и KAB-1500ЛГ с дистанционным наведением. Он также может быть вооружен 80-мм, 122-мм, 266-мм и 420-мм реактивными снарядами.