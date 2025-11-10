TNI: Россия расширяет парк сверхзвуковых истребителей Су-35

Су-35С — это сильно модифицированная эволюция классической серии Су-27 (Flanker-E/M). На пике холодной войны советские инженеры начали разрабатывать концепцию преемника платформы производства «Сухого», которая бы успешнее справлялась с растущим в США парком самолетов четвертого поколения, говорится в статье.
К концу 1980-х годов прототип Су-35, ранее известный как Су-27 М, совершил свой первый полет и в итоге стал предпочтительной платформой в парке российских истребителей.
Он оснащен российскими турбовентиляторными двигателями AЛ-31Ф, которые позволяют самолету развивать сверхзвуковую скорость в 2,25 Маха. Он укомплектован многорежимной авиационной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой Н035 «Ирбис-Э». Это усовершенствованная модификация радара, который был установлен на его предшественнике — Су-27. Кроме того, Су-35 оборудован системой радиоэлектронного противодействия Л175 «Хибины-М», а в кабине пилота установлена оптико-электронная система наведения ОЛС-35.
Одним из наиболее важных усовершенствований стала система управления вооружением, которая состоит из радара с фазированной антенной решеткой и импульсно-доплеровским сопровождением. Новая система Н011 «Барс» позволяет российскому истребителю «поколения 4,5» отслеживать загоризонтные цели, а также успешнее засекать наземные цели. TNI подчеркивает, что эта усовершенствованная система способна одновременно отслеживать 15 целей и запускать шесть ракет.
Российский истребитель может нести множество ракет класса «воздух-воздух» и «воздух-поверхность», в том числе Р-27 «Вымпел», Х-29 «Молния» и дальнобойные Х-58УШКЭ. По данным издание Air Force Technology, Су-35 может быть вооружен целым рядом управляемых бомб, включая КАБ-500Кр с телевизионным наведением, КАБ-500С-Э со спутниковым наведением, ЛГБ-250 с лазерным наведением, КАБ-1500Кр с телевизионным наведением и KAB-1500ЛГ с дистанционным наведением. Он также может быть вооружен 80-мм, 122-мм, 266-мм и 420-мм реактивными снарядами.
Хотя, как предполагает TNI, Су-57 может технически превосходить Су-35С, отсутствие боевого опыта у истребителя пятого поколения, возможно, могло повлиять на то, что его использование в конфликте на Украине было сведено к минимуму. Для удовлетворения своих потребностей в боевой авиации Россия продолжает наращивать парк истребителей Су-35.