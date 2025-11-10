Ричмонд
Лукашенко решил, на какое жилье можно снижать цену на 50 — 80%

Лукашенко разрешил снижать цену на 50−80% на жилье на аукционах в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписан указ, позволяющий снижать цену на определенное жилье на 50 — 80%, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

Речь идет о подписанном белорусским лидером 10 ноября указе о совершенствовании порядка продажи сельскохозяйственными организациями жилых помещений. Данный документ должен посодействовать активизации работы по вовлечению в хозяйственный оборот пустующих незаселенных жилых домов, которые принадлежат сельхозорганизациям, в том числе возводились с господдержкой.

В частности, во время аукциона сельхозорганизации-собственники смогут снижать начальную цену пустующего жилья на 50% при повторных торгах, и на 80% — при следующих. На данный момент каждый последующий аукцион позволяет снижать цену только на 10% от начальной.

Но если так и не состоится аукцион с понижением начальной цены на 80%, и жилье не будет продано, то тогда данное жилое помещение можно будет продавать за одну базовую величину (42 белорусских рубля в ноябре 2025-го).

Уточняется, конкретный размер понижения первоначальной цены на повторных аукционах, как и возможность продать жилье за одну базовую, будут устанавливать только при наличии согласия местных исполкомов.

Указ вступил в силу после официального опубликования.

Ранее белорусский президент подписал указ, разрешающий быстрее вселяться в арендное жилье.

А в Минтруда сказали, что следующие большие выходные ожидают белорусов в декабре 2025 года.

Тем временем Ранее ЕАБР обнародовал причины роста золотовалютных резервов Беларуси.

