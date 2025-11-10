От нефтепродуктов и тракторов до одежды и игрушек: какие стандарты разрабатывает БелГИСС

Правительство ставит задачи по внедрению бережливых методов на предприятиях. «Эти методы должны не просто дать возможность предприятию упорядочить свою деятельность, но и принести экономический эффект. Стандарт, учитывая важность поставленных задач, разрабатывался очень быстро. Если классический стандарт разрабатывается в среднем девять месяцев, то на бережливое производство — за 2,5 месяца. И, соответственно, началась очень серьезная подготовка белорусских специалистов, — отметил директор БелГИСС. — Непосредственно наш институт обучил порядка 350 специалистов разных отраслей экономики за 2025 год. Также уже обучены эксперты и скоро уже приступят непосредственно к работам по оценке качества тех систем менеджмента бережливого производства, которые внедряются на предприятиях. Надо отметить, что для предприятий методы бережливого менеджмента не являются чем-то новым. Многие уже внедрили отдельные элементы и давно с этим работают. У нас есть и образцовые предприятия. Это, например, “БЕЛДЖИ”, Минский моторный завод, “Ивацевичдрев”, “Гродно Азот”. В разных сферах методы системного менеджмента бережливого производства находят свое отражение и приносят реальный экономический эффект».