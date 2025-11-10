От нефтепродуктов и тракторов до одежды и игрушек: какие стандарты разрабатывает БелГИСС

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие стандарты разрабатывает Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС), рассказал на пресс-конференции директор БелГИСС Александр Скуратов, передает корреспондент БЕЛТА.
«В 2025 году БелГИСС разработает 203 стандарта. Мы работаем во всех отраслях нашей экономики и разрабатываем стандарты для них. Это игрушки и другие товары для детей, гимнастическое оборудование, электрооборудование, светильники, конденсаторы, товары легпрома, методы испытания пластмасс, тракторы и дорожный транспорт, безбарьерная среда, качество воды, битумы, топливо, нефтепродукты. В этом перечне есть и стандарты в области системного менеджмента, поскольку внедрение систем менеджмента для предприятий — это такая добрая традиция, которая говорит о том, что предприятие пытается системно развивать свое производство. Предприятия нашей страны продолжают поддерживать работу классических систем менеджмента. Но в топе в этом году находятся два стандарта в этой области — на систему антикоррупционного менеджмента и на систему бережливого менеджмента. Они демонстрируют очень серьезный рост», — сказал Александр Скуратов.
Правительство ставит задачи по внедрению бережливых методов на предприятиях. «Эти методы должны не просто дать возможность предприятию упорядочить свою деятельность, но и принести экономический эффект. Стандарт, учитывая важность поставленных задач, разрабатывался очень быстро. Если классический стандарт разрабатывается в среднем девять месяцев, то на бережливое производство — за 2,5 месяца. И, соответственно, началась очень серьезная подготовка белорусских специалистов, — отметил директор БелГИСС. — Непосредственно наш институт обучил порядка 350 специалистов разных отраслей экономики за 2025 год. Также уже обучены эксперты и скоро уже приступят непосредственно к работам по оценке качества тех систем менеджмента бережливого производства, которые внедряются на предприятиях. Надо отметить, что для предприятий методы бережливого менеджмента не являются чем-то новым. Многие уже внедрили отдельные элементы и давно с этим работают. У нас есть и образцовые предприятия. Это, например, “БЕЛДЖИ”, Минский моторный завод, “Ивацевичдрев”, “Гродно Азот”. В разных сферах методы системного менеджмента бережливого производства находят свое отражение и приносят реальный экономический эффект».
БелГИСС также много работает над развитием возможностей испытательных центров. «Мы буквально накануне новоселья для нашего центра исследований и испытаний материалов и продукции, который занимается работами в области легкой промышленности, химии, упаковки, испытания игрушек. Мы очень серьезно его дооснастили и перевели на наши основные площади, в наш основной корпус. Также развивается наш основной испытательный центр. Мы тоже очень серьезно его в этом году обновляем. Следуем тем трендам, которые задаются в государстве, общемировым трендам. Очень серьезно развиваем в этом году экологическую составляющую нашего испытательного центра и до конца года открываем несколько новых лабораторий», — проинформировал Александр Скуратов.
Задача испытаний — чтобы к потребителям поступала только качественная продукция. «В этом году были восстановлены требования по испытаниям бытовой техники по классу энергоэффективности для отдельных групп продукции. И если наш испытательный центр в начале года фиксировал до 60% продукции, не соответствующей заявленной энергомаркировке, то в настоящий момент за девять месяцев эти цифры уменьшились практически наполовину, т.е. нашему потребителю завозится качественная бытовая техника», — подчеркнул директор БелГИСС. -0-