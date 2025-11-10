Очередная замена евробондов на гособлигации Беларуси состоится 29 декабря

Осуществить замену могут только те владельцы еврооблигаций, которые приобрели ценные бумаги до 26 июля 2024 года и обеспечат их блокировку на счетах Министерства финансов Республики Беларусь. Необходимую информацию в установленном порядке следует направить в депозитарий-нерезидент.