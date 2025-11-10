Очередная замена евробондов на гособлигации Беларуси состоится 29 декабря

0 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 29 декабря 2025 года состоится очередная замена еврооблигаций Беларуси с погашением 29 декабря 2027 года (Беларусь-2027) на локальные гособлигации. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства финансов.
Осуществить замену могут только те владельцы еврооблигаций, которые приобрели ценные бумаги до 26 июля 2024 года и обеспечат их блокировку на счетах Министерства финансов Республики Беларусь. Необходимую информацию в установленном порядке следует направить в депозитарий-нерезидент.
Дополнительно каждый владелец еврооблигаций направляет в РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (Республика Беларусь) заявку на замену долговых обязательств через депозитарий-нерезидент. -0-