Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очередная замена евробондов на гособлигации Беларуси состоится 29 декабря

Осуществить замену могут только те владельцы еврооблигаций, которые приобрели ценные бумаги до 26 июля 2024 года и обеспечат их блокировку на счетах Министерства финансов Республики Беларусь. Необходимую информацию в установленном порядке следует направить в депозитарий-нерезидент.

0 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 29 декабря 2025 года состоится очередная замена еврооблигаций Беларуси с погашением 29 декабря 2027 года (Беларусь-2027) на локальные гособлигации. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства финансов.

Осуществить замену могут только те владельцы еврооблигаций, которые приобрели ценные бумаги до 26 июля 2024 года и обеспечат их блокировку на счетах Министерства финансов Республики Беларусь. Необходимую информацию в установленном порядке следует направить в депозитарий-нерезидент.

Дополнительно каждый владелец еврооблигаций направляет в РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» (Республика Беларусь) заявку на замену долговых обязательств через депозитарий-нерезидент. -0-