Экс-министр экономики не исключает энергокризис в Молдове из-за санкций против «Лукойла»

«Санкции против “Лукойла” ударят по Молдове. Для страны этот кризис будет существенным, потому что отсутствуют другие источники поставок. Все те производители, которые есть в регионе, перешли на обеспечение поставок внутреннего рынка, и маловероятно, что у них есть возможность экспортировать, в том числе и в Молдову. Проблема решаемая, но это будет дорого», — заявил Калмык.