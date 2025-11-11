Экс-министр экономики не исключает энергокризис в Молдове из-за санкций против «Лукойла»

КИШИНЕВ, 10 ноя — Sputnik. В Молдове может возникнуть серьезный энергетический кризис, связанный с ситуацией вокруг российского нефтяного гиганта «Лукойл», об этом в комментарии для телеканала «Первый в Молдове» заявил экс-министр экономики страны Октавиан Калмык.
Ранее Министерство финансов США включило нефтедобывающие компании «Лукойл» и «Роснефть», а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября.
«Санкции против “Лукойла” ударят по Молдове. Для страны этот кризис будет существенным, потому что отсутствуют другие источники поставок. Все те производители, которые есть в регионе, перешли на обеспечение поставок внутреннего рынка, и маловероятно, что у них есть возможность экспортировать, в том числе и в Молдову. Проблема решаемая, но это будет дорого», — заявил Калмык.
Он подчеркнул, что влияние «Лукойла» на молдавский рынок «огромное», в связи с чем, по мнению экс-министра, власти «могут и отодвинуть сроки применения данных санкций, вести переговоры с соответствующими структурами для того, чтобы обозначить проблематику, чтобы мы четко перешли в транзитный период».
Исполнение санкций, уточнил экономист, приведет к подорожанию нефтепродуктов и по цепочке к дальнейшему росту цен.
«Этот кризис приведет к тому, что все нефтепродукты подорожают. Это будет исходить от международного рынка, не от Молдовы, потому что рынок нефтепродуктов в стране регулируемый, торговая надбавка регламентируется законом. Это будет импорт роста цен», — сказал Калмык.
«Лукойлу» принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе — в Румынии и Болгарии. Для Болгарии вопрос с отсрочкой санкций является критичным: 80% топлива страны производится на принадлежащем «Лукойлу» НПЗ. Страна может остаться без топлива уже до конца года, если решение не будет найдено. В Румынии принадлежащие компании НПЗ производят до 20% всего топлива, их остановка приведет к росту цен.
Ранее стало известно, что санкции против «Лукойла» могут повлиять на работу аэропорта Кишинева, так как для заправки самолетов используется авиационный керосин, поставляемый этой компанией. Правительство страны дало предприятию десять дней на продажу своих активов в столичном аэропорту имени Евгения Доги. Решение принято для предотвращения возможных сбоев в авиасообщении. Ранее глава парламентской комиссии по экономике Раду Мариан заявил, что если сделка не состоится, государственные учреждения, сотрудничающие с «Лукойлом», будут обязаны расторгнуть контракты.