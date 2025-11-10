Тюменцы придумали, как бороться с ростом цен на бензин

Он добавил, что при приобретении автомобиля важно удостовериться в том, чтобы ГБО было зарегистрировано должным образом. «В Тюмени много автомастерских, которые занимаются установкой ГБО в кустарных условиях. Владельцы при этом его, как правило, не регистрируют, чтобы не тратить, как им кажется, лишние деньги. Однако такой подход может обернуться серьезными проблемами с ГАИ, поскольку установка оборудования — это внесение изменений в конструкцию транспортного средства. Которые обязательно должны быть “узаконены”, — отметил собеседник URA.RU.