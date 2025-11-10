Беларусь и китайская провинция Хэйлунцзян наметили пути сотрудничества в торговле и экономике

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в КНР Александр Червяков посетил город Харбин провинции Хэйлунцзян. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском загранучреждении в Пекине.
Александр Червяков встретился с руководством Департамента промышленности и информатизации, а также ведущими предприятиями — производителями сельскохозяйственной техники провинции Хэйлунцзян, которые проявили интерес к промышленной кооперации с Республикой Беларусь, в том числе в рамках совместного производства высокомощных тракторов и высокопроизводительных комбайнов с ОАО «Гомсельмаш» и ОАО «МТЗ».
Посол провел также переговоры с руководством Департамента коммерции провинции Хэйлунцзян, торговых зон Хэйхэ, Суйфэнхэ и Дуннин. Китайская сторона высказала заинтересованность в расширении номенклатуры поставляемой в Китай белорусской продукции.
Кроме того Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике встретился с губернатором народного правительства данной провинции Лян Хуэйлин. Они обменялись мнениями по широкому спектру вопросов межрегионального взаимодействия и наметили пути сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, научно-технической и гуманитарной сферах. -0-