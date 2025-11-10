Беларусь и китайская провинция Хэйлунцзян наметили пути сотрудничества в торговле и экономике

Александр Червяков встретился с руководством Департамента промышленности и информатизации, а также ведущими предприятиями — производителями сельскохозяйственной техники провинции Хэйлунцзян, которые проявили интерес к промышленной кооперации с Республикой Беларусь, в том числе в рамках совместного производства высокомощных тракторов и высокопроизводительных комбайнов с ОАО «Гомсельмаш» и ОАО «МТЗ».