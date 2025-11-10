Ричмонд
Сколько плодоовощной продукции уже заложено в стабфонды? Рассказали в МАРТ

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сколько плодоовощной продукции уже заложено в стабфонды, рассказали БЕЛТА в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

В соответствии с постановлением правительства № 399 плодоовощная продукция должна быть заложена в стабфонды до 15 ноября 2025 года.

Сегодня на площадке МАРТ под председательством заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли Светланы Короткевич состоялось рабочее совещание с представителями Минсельхозпрода, облисполкомов, горисполкома, торговых сетей и производителями плодоовощной продукции, в ходе которого обсудили проблемные вопросы формирования стабфондов. По итогам мероприятия обозначены конкретные задачи для дальнейшей работы и выполнения поставленных целей.

На межсезонный период 2025—2026 годов потребность в борщовом наборе составляет 148,78 тыс. т. По состоянию на 17.30 10 ноября уже заложено 147,91 тыс. т, или 96,4% от общей потребности, рассказали в МАРТ.

В ведомстве напомнили, что на плодоовощную продукцию в рамках госзаказа установлены предельные максимальные розничные цены: на картофель — Br1,07 за кг, свеклу — Br1,17 за кг, морковь — Br1,35 за кг, капусту — Br1,62 за кг, лук — Br1,68 за кг, яблоки свежие — Br4,8 за кг.

Кроме того, в целях повышения качества и удовлетворения потребностей потребителей, в ГОСТ внесены соответствующие изменения. Теперь при реализации допустимый размер картофеля составляет от 45 мм до 80 мм (ранее был от 35 мм до 80 мм).-0-