Между Россией и Северной Кореей построят мост

Река является природной границей между Россией и Северной Кореей. Планируется, что автомобильный мост протянется примерно на пять километров в длину. По последним данным, стройка продвинулась примерно на 110 метров, установлены несущие опоры как с российской, так и с северокорейской стороны.﻿