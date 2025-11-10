10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никарагуа заинтересована в обмене опытом и расширении взаимодействия с «Великим камнем». Речь об этом шла во время посещения индустриального парка делегацией Республики Никарагуа во главе с советником сопрезидентов Республики Никарагуа по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества Лауреано Ортега Мурильо, сообщили БЕЛТА в пресс-служба парка.
Руководство парка подробно рассказало гостям об истории создания особой экономической зоны и о тесном сотрудничестве с Китаем, благодаря которому парк стал одним из крупнейших и перспективных индустриальных хабов региона. Делегации также представили преференциальный правовой режим работы парка, который включает налоговые и таможенные льготы для резидентов, что делает его привлекательным для иностранных инвесторов.
В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества и выразили взаимное намерение углублять экономические связи между Никарагуа и Беларусью. Лауреано Ортега Мурильо отметил высокий потенциал «Великого камня» как площадки для реализации совместных инвестиционных и инновационных проектов. Он подчеркнул заинтересованность Никарагуа в обмене опытом и расширении взаимодействия в областях промышленного развития и технологий.
Визит является очередным шагом в укреплении сотрудничества между двумя странами, направленным на создание благоприятных условий для бизнеса и расширение торгово-экономических связей, отметили в пресс-службе. «Великий камень» остается ключевым элементом стратегического партнерства Беларуси с зарубежными странами, включая государства Латинской Америки, обеспечивая устойчивое развитие и технологическую модернизацию экономики. -0-