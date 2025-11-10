Никарагуа заинтересована в обмене опытом и расширении взаимодействия с «Великим камнем»

Руководство парка подробно рассказало гостям об истории создания особой экономической зоны и о тесном сотрудничестве с Китаем, благодаря которому парк стал одним из крупнейших и перспективных индустриальных хабов региона. Делегации также представили преференциальный правовой режим работы парка, который включает налоговые и таможенные льготы для резидентов, что делает его привлекательным для иностранных инвесторов.