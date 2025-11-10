Reuters: «Лукойл» объявил о форс-мажоре на нефтяном месторождении в Ираке

В публикации отмечается, что в настоящее время платежи «Лукойлу» за его деятельность в Ираке остаются замороженными. Стороны изучают возможности корректировки контракта, так как в министерстве нефти Ирака заявили, что страна не может сотрудничать с компаниями, находящимися под американскими санкциями. По словам представителя ведомства, объемы сырой нефти, выделенные для оплаты «Лукойлу» в натуральной форме за ноябрь (около 4 млн баррелей), также были отменены.