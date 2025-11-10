Минздрав запретил продавать в Беларуси небезопасный маршмеллоу

В Минздраве уточнили, что продавать свою продукцию в Беларуси российская компания «Конфектум» сможет только, когда производителем будет организованы корректирующие мероприятия. Также должны быть обеспечены эффективность и стабильность процессов производства, хранения и транспортировки. В том числе указано на требования о действенной системе контроля качества, в том числе лабораторные исследования продукции, оценки факторов риска и т.д.