Минздрав запретил продавать в Беларуси небезопасный маршмеллоу

В Беларуси под запрет попала популярная сладость маршмеллоу, произведенная в России, сообщили в пресс-службе Минздрава.
В ведомстве сказали, что санитарно-эпидемиологическая служба Минздрава установила факты обращения в Беларуси небезопасной пищевой продукции. Речь идет о кондитерском сахаристом изделии маршмеллоу с ароматом клубники от российского производителя «Конфектум». Данная сладость предназначается для питания детей школьного возраста от 6 лет и старше. Однако в ее составе обнаружили незаявленный изготовителем в маркировке краситель азорубин (Е122).
В Минздраве предупредили, что употребление скрытых пищевых красителей несет в себе опасность. Красители могут вызвать аллергию, астму, проблемы с желудочно-кишечным трактом, кожные заболевания и особенно у детей. Кроме того, утаивание информации о красителях является прямым нарушением прав потребителей и скрывает потенциальные риски для здоровья, в числе которых — гиперактивность у детей, отравления, развитие хронических заболеваний.
Главный государственный санитарный врач Беларуси в отношении этого десерта ввел временную санитарную меру. Так, установлен запрет на ввоз, реализацию, хранение, транспортировку и продажу всего ассортимента выпускаемой пищевой продукции данного производителя на территории Беларуси. Кроме того, прекращено действие в Беларуси его свидетельства о госрегистрации.
В Минздраве уточнили, что продавать свою продукцию в Беларуси российская компания «Конфектум» сможет только, когда производителем будет организованы корректирующие мероприятия. Также должны быть обеспечены эффективность и стабильность процессов производства, хранения и транспортировки. В том числе указано на требования о действенной системе контроля качества, в том числе лабораторные исследования продукции, оценки факторов риска и т.д.
Ранее мы писали, что пять предприятий Беларуси попали под усиленный контроль Россельхознадзора. Также Россельхознадзор обнаружил кишечную палочку в мясе от четырех предприятий Беларуси.
Еще мы писали, что сушеные белые грибы стоят 400 рублей за килограмм на минской Комаровке.
Тем временем врач сказала, насколько тяжело белорусы болеют ковидом в 2025 году: «Есть также маленькие дети до года».