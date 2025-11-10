Ричмонд
Банк России понизил курс доллара на 11 ноября до 81,01 рубля

При этом официальный курс евро составил 93,93 рубля.

Источник: Аргументы и факты

Центральный банк России понизил официальный курс доллара на 11 ноября до 81,01 рубля, следует из данных на сайте регулятора.

При этом официальный курс евро составил 93,93 рубля. Курс юаня, в свою очередь, практически не изменился и составил 11,3506 рубля.

Ранее аналитик Наталья Мильчакова сообщила, что курс рубля в ноябре может показывать волатильность, но значительного ослабления национальной валюты до 90 рублей за доллар и ниже не ожидается.

Отметим, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российский рубль должен быть устойчивым, а также цениться в мире.

