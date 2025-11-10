Банк России понизил курс доллара на 11 ноября до 81,01 рубля

Центральный банк России понизил официальный курс доллара на 11 ноября до 81,01 рубля, следует из данных на сайте регулятора.
При этом официальный курс евро составил 93,93 рубля. Курс юаня, в свою очередь, практически не изменился и составил 11,3506 рубля.
Ранее аналитик Наталья Мильчакова сообщила, что курс рубля в ноябре может показывать волатильность, но значительного ослабления национальной валюты до 90 рублей за доллар и ниже не ожидается.
Отметим, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что российский рубль должен быть устойчивым, а также цениться в мире.
