Молдова построит новые линии электропередачи для взаимоподключения с Румынией и Украиной

Заседание, озаглавленное «Соединяя Европу: безопасные, интеллектуальные и устойчивые энергетические сети», предоставило Молдове возможность для выступления. Дорин Жунгиету подчеркнул, что республика «больше не зависит от российского газа, закупая весь его объем на международных рынках, и особо отметил тот факт, что страна превращается из уязвимого потребителя в активного регионального партнера и участника энергетической стабильности Европы».