Молдова построит новые линии электропередачи для взаимоподключения с Румынией и Украиной

Проект предусматривает линию Вулканешты-Смырдан, Комрат-Смырдан и Вулканешты-Арциз. Об этом министр энергетики Дорин Жунгиету рассказал на шестом заседании Партнерства по трансатлантическому энергетическому сотрудничеству (P-TEC), которое он посетил по приглашению Трансатлантического совета вместе с чиновниками из США: государственным секретарем по энергетике Крисом Райтом и государственным секретарем по внутренним делам Дагом Бургумом.
Мероприятие, состоявшееся на прошлой неделе в Афинах, объединило министров энергетики, представителей европейских и американских институтов, международных организаций и крупных энергетических компаний для обсуждения проблем и возможностей трансатлантического энергетического сотрудничества.
Заседание, озаглавленное «Соединяя Европу: безопасные, интеллектуальные и устойчивые энергетические сети», предоставило Молдове возможность для выступления. Дорин Жунгиету подчеркнул, что республика «больше не зависит от российского газа, закупая весь его объем на международных рынках, и особо отметил тот факт, что страна превращается из уязвимого потребителя в активного регионального партнера и участника энергетической стабильности Европы».
«Всего три года назад Молдова практически полностью зависела от одного поставщика газа. Сегодня эта глава закрыта», — заявил министр.
Он рассказал собравшимся о проектах по объединению электросетей — Вулканешты-Кишинев (400 кВ), завершение которого составляет 90% (ввод в эксплуатацию запланирован на конец года), и Бельцы-Сучава, завершение которого запланировано на 2027 год.
Он поблагодарил Румынию и Европейский союз за поддержку в обеспечении энергетической безопасности, включая европейский грант в размере 15,4 миллиона евро на межсистемную связь Вулканешты-Кишинев и грант от США в размере 130 миллионов долларов на строительство линии Страшены-Гутинаш (400 кВ).
Еще одним важным аспектом стала цифровизация энергетической системы посредством национальной программы интеллектуального учета, реализуемой при поддержке правительства Италии и ПРООН, которая позволит установить 60 000 интеллектуальных счетчиков к 2027 году. Эта инициатива представляет собой основу современной, гибкой и ориентированной на потребителя системы.
Молдова также была отмечена как ключевой партнер в Вертикальном газовом коридоре, который соединяет Грецию, Болгарию, Румынию, Молдову и Украину, способствуя двунаправленным потокам природного газа.