Многодетные семьи Петербурга смогут погасить ипотеку на миллион рублей

По данным Смольного, в Петербурге проживает 76 тысяч многодетных семей, и более 18 тысяч из них уже воспользовались федеральной программой по частичному погашению ипотеки. Теперь они смогут рассчитывать и на дополнительную региональную поддержку. Эксперты отмечают, что семейная ипотека остается главным стимулом для покупки жилья в Петербурге. Однако в текущих лимитах, которые составляют 12 миллионов рублей для мегаполисов, семьи с детьми часто не могут позволить себе просторное жилье в черте города.