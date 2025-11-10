Опыт Беларуси по достижению Целей устойчивого развития представлен в Японии

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Китакюсю (Япония) прошло 16-е заседание Межучрежденческой и экспертной группы по показателям Целей устойчивого развития (ЦУР). Опыт Беларуси по достижению ЦУР на нем представил заместитель председателя Белстата Алексей Ярковец, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белстата.
На обсуждение вынесены глобальные вопросы, связанные с эффективной реализацией Повестки-2030: от мониторинга и представления отчетности по ЦУР на различных уровнях до использования искусственного интеллекта и инноваций в области данных для ускорения достижения ЦУР, а также укрепления партнерства в этой сфере. Особое внимание уделяется данным для климатических и экологических действий.
В ходе тематических дискуссий Алексей Ярковец поделился ключевыми достижениями и стратегическими подходами Республики Беларусь в области мониторинга ЦУР. Он подчеркнул, что системная работа Белстата и республиканских органов госуправления позволила добиться впечатляющих результатов в обеспечении информационной открытости. «Доступность данных составляет 95%, а по 9 из 17 ЦУР обеспечена 100-процентная доступность данных», — отметил Алексей Ярковец.
Представляя опыт локализации ЦУР, представитель Белстата акцентировал внимание на уникальном региональном подходе, выработанном в Республике Беларусь. «Национальный статистический комитет Республики Беларусь сформировал региональный перечень показателей ЦУР, отражающий национальные приоритеты, и дополненный показателями, учитывающими специфику развития конкретного региона. Он включает 138 показателей», — пояснил он.
Алексей Ярковей отметил, что региональный перечень не только гармонизирован с национальным. Индикаторы регионального перечня позволяют обеспечить, в большинстве своем, их дезагрегацию не только по областям и городу Минску, но и по всем 118 районам страны.
Участие представителей Белстата подчеркивает приверженность Беларуси достижению глобальных целей и активную роль страны в международном диалоге по вопросам устойчивого развития. -0-