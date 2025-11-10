«АМКОДОР» расширяет сотрудничество с Кемеровской областью

Для представителей органов власти и бизнеса Кузбасса прошла презентация модельного ряда техники «АМКОДОР» — от дорожно-строительных и коммунальных машин до лесозаготовительной и сельскохозяйственной техники. Участники встречи отметили широкий функционал и универсальность белорусских машин, их способность эффективно работать в различных климатических условиях. Обсудили возможность создания совместного сборочного производства техники «АМКОДОР» на территории Кузбасса. Особое внимание уделялось вопросам промышленной кооперации, обмена технологиями и укрепления партнерских связей между производственными предприятиями Беларуси и России.