10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. «АМКОДОР» расширяет сотрудничество с Кемеровской областью РФ, сообщили БЕЛТА в холдинге.
В рамках визита белорусской делегации в Кемеровскую область — Кузбасс Российской Федерации под руководством первого заместителя министра промышленности Андрея Конюшко состоялся ряд деловых встреч с участием руководителей предприятий и товаропроводящей сети холдинга «АМКОДОР».
Для представителей органов власти и бизнеса Кузбасса прошла презентация модельного ряда техники «АМКОДОР» — от дорожно-строительных и коммунальных машин до лесозаготовительной и сельскохозяйственной техники. Участники встречи отметили широкий функционал и универсальность белорусских машин, их способность эффективно работать в различных климатических условиях. Обсудили возможность создания совместного сборочного производства техники «АМКОДОР» на территории Кузбасса. Особое внимание уделялось вопросам промышленной кооперации, обмена технологиями и укрепления партнерских связей между производственными предприятиями Беларуси и России.
По итогам встреч стороны детально проработали потребности региона в технике «АМКОДОР» по всем направлениям и сформировали дорожную карту сотрудничества между предприятиями Министерства промышленности Республики Беларусь и Кузбасса.
Намеченные инициативы позволят укрепить деловые связи, расширить присутствие белорусской техники на российском рынке и обеспечить реализацию новых совместных проектов, направленных на развитие промышленного потенциала региона, отметили в холдинге. -0-