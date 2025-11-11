Нацбанк понизил курс доллара и повысил курс евро на 11 ноября

В соотношении с курсами валют, установленными на понедельник, 10 ноября, курс доллара стал ниже, курс евро подрос, а курс российского рубля стал легче в валютной корзине во вторник, 11 ноября. Ощутимее при этом изменился в сторону роста курс европейской валюты.