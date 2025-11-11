Нацбанк понизил курс доллара и повысил курс евро на 11 ноября

Национальный банк изменил валютные курсы на 11 ноября, вторник. В итоге подрос курс евро, а курс доллара и курс российского рубля понизились.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, во вторник, 11 ноября, Национальный банк определил следующие валютные курсы: 1 доллар США равен 2,9748 белорусского рубля, 1 евро — 3,4415 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6762 белорусского рубля.
В соотношении с курсами валют, установленными на понедельник, 10 ноября, курс доллара стал ниже, курс евро подрос, а курс российского рубля стал легче в валютной корзине во вторник, 11 ноября. Ощутимее при этом изменился в сторону роста курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара понизился на 0,0048 белрубля, курс евро подрос на 0,0108 белрубля, а курс российского рубля потерял 0,0021 белрубля.
