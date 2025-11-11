Автоэксперт Кадаков: летняя резина при нулевой температуре не держит дорогу

На календаре последний осенний месяц и погода пока балует москвичей. Но автовладельцам пора подумать о том, чтобы сменить летнюю резину на зимнюю.
Автоэксперт Максим Кадаков напомнил, что холода уже наступили, и если не сегодня, то завтра на дорогах появится лед.
— При сухом асфальте это не критично, так как современная летняя шина на сухом асфальте работает неплохо и при нулевой температуре, но это некие идеальные условия. А когда появляется вода, мокрые листья, изморозь, когда дорога начинает льдом затягиваться, ситуация меняется на противоположную, — поясняет специалист aif.ru.
Даже современные летние шины, несмотря на свою неплохую работу при сухой погоде и низких температурах, теряют сцепление с дорогой, едва та становится влажной или покрыта листьями, снегом и ледком. Рисковать не стоит.
Лучше заранее позаботиться о смене шин, а не ждать первого снега, чтобы не толпиться в очередях.
С 10 по 16 ноября в российской столице будет преобладать облачная погода с небольшими осадками. При этом 15 ноября в городе может выпасть мокрый снег, есть вероятность формирования неустойчивого снежного покрова высотой до трех сантиметров, пишет Газета.ru.
Ранее, спасатели напомнили о правилах поведения на осенних дорогах. Водители должны заранее позаботиться о подготовке автомобиля к зиме: проверить тормоза, аккумулятор, электрооборудование. Важно вовремя сменить шины. В гололед и на мокром асфальте с листвой не надо совершать резких маневров, тормозить и ускоряться лучше очень аккуратно, сообщает 360.ru.
Тем временем, в России готовится новый закон, который может ограничить право на вождение тех автомобилистов, кто принимает определенные лекарства, влияющие на внимание и реакцию, в том числе снотворные и седативные препараты, пишет Царьград.