Автоэксперт Егоров предостерег водителей от использования бензина со спиртом

— Если не пить спирт, который был в бензине, то это безопасно. Рисков никаких нет. Для двигателя и выхлопа спирт полностью безопасен — он просто сгорает до углекислого газа и воды. Это даже экологичнее, чем чистый бензин, — сказал Андрей Дорохов Life.ru.