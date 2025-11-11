Автоэксперт Егоров предостерег водителей от использования бензина со спиртом

Автоэксперт Максим Егоров предостерег водителей от использования бензина марки АИ-92, в который добавлен спирт.
Ранее, эксперты предложили ввести норму, позволяющую смешивать топливо с добавлением до 10% этанола. Это объясняется необходимостью увеличения объемов горючего на внутреннем рынке России. Причем речь идет даже о полном освобождении от акциза на производство денатурированного спирта.
Но, по словам автоэксперта, такое топливо может привести к серьезным последствиям для машин с традиционными бензиновыми двигателями. Дело в том, что силовые агрегаты современных транспортных средств рассчитаны на использование четких пропорций компонентов топлива, включая бензин определенного качества и состава.
Если изменить базовые соотношения, то функционирование мотора может дать сбои, срок службы двигателя сократится.
— Мотор может хорошо работать только на топливе, на которое он рассчитан. Все видоизменения — добавление спирта, переход на полноценный газ — чреваты последствиями, — сказал Егоров РИАМО.
В свою очередь, кандидат химических наук и доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов заверил, что новые пропорции топлива абсолютно безопасны для транспортных средств.
— Если не пить спирт, который был в бензине, то это безопасно. Рисков никаких нет. Для двигателя и выхлопа спирт полностью безопасен — он просто сгорает до углекислого газа и воды. Это даже экологичнее, чем чистый бензин, — сказал Андрей Дорохов Life.ru.
По данным Росстата, с января по конец сентября стоимость литра АИ-92 поднялась на 9,22%. Тем временем, президент Ассоциации автоперевозчиков «Грузавтотранс» Владимир Матягин спрогнозировал, что дизель в России может подорожать до 80 рублей за литр к концу 2025 года, пишет aif.ru.
Три четверти опрошенных российских автомобилистов (74,2%) заметили рост цен на бензин с августа 2025 года и более 90% ждут дальнейшего подорожания. Из них 50% — резкого подорожания, пишет «Газета.Ru».