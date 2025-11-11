Трамп рассказал о последствиях признания американских пошлин незаконными

Президент США Дональд Трамп заявил, что стране может потребоваться вернуть более 2 триллионов долларов торговым партнёрам, если Верховный суд признает введённые им пошлины незаконными.
По его словам, подобное решение станет серьёзным ударом по национальной безопасности и финансовой стабильности США.
В своём сообщении в соцсети Truth Social Трамп подчеркнул, что реальная сумма компенсаций с учётом поступлений от пошлин и инвестиций превышает 2 триллиона долларов. Он также обвинил своих оппонентов в намеренном занижении цифр, чтобы создать у суда впечатление, будто возможные последствия решения можно будет легко устранить.
Ранее Апелляционный суд США постановил, что закон 1977 года о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) не предоставляет президенту права самостоятельно вводить импортные тарифы. Теперь Верховному суду предстоит рассмотреть, имел ли Трамп юридические основания использовать этот закон в качестве базы для своей торговой политики, повлиявшей на десятки стран.