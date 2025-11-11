Трамп рассказал о последствиях признания американских пошлин незаконными

В своём сообщении в соцсети Truth Social Трамп подчеркнул, что реальная сумма компенсаций с учётом поступлений от пошлин и инвестиций превышает 2 триллиона долларов. Он также обвинил своих оппонентов в намеренном занижении цифр, чтобы создать у суда впечатление, будто возможные последствия решения можно будет легко устранить.