Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд подтвердил отказ взыскать с новосибирского аэропорта Толмачёво почти 1 млрд рублей

У Сибирского управления Росприродназдора не получилось обжаловать решение первой инстанции о взыскании с аэропорта Толмачёво 935 миллионов рублей за вред Толмачёвским сограм. Информация размещена в картотеке 7 арбитражного суда, который рассматривал апелляционную жалобу.

Источник: Сиб.фм

В ноябре 2024 года Сибирское управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к АО «Аэропорт Толмачево». Предметом иска стало требование о взыскании с акционерного общества 935 миллионов рублей для возмещения ущерба, нанесенного болотному массиву Толмачевские согры. В обоснование заявленных требований ведомство указало, что в результате сброса аэропортом сточных вод был загрязнен болотный массив, где зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

Суд отказал в удовлетворении исковых требований. Одной из причин стало то, что, сточные воды аэропорта смешивались с отходами муниципального предприятия, что не позволяло возложить ответственность исключительно на ответчика.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Новосибирский областной суд вновь отменил оправдательный приговор Ивану Прудникову, которого присяжные уже три раза признавали невиновным по делу об убийстве подростка на пляже «У моря Обского».