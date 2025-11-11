Суд подтвердил отказ взыскать с новосибирского аэропорта Толмачёво почти 1 млрд рублей

В ноябре 2024 года Сибирское управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к АО «Аэропорт Толмачево». Предметом иска стало требование о взыскании с акционерного общества 935 миллионов рублей для возмещения ущерба, нанесенного болотному массиву Толмачевские согры. В обоснование заявленных требований ведомство указало, что в результате сброса аэропортом сточных вод был загрязнен болотный массив, где зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.
Суд отказал в удовлетворении исковых требований. Одной из причин стало то, что, сточные воды аэропорта смешивались с отходами муниципального предприятия, что не позволяло возложить ответственность исключительно на ответчика.
