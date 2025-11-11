«Все на благо общества»: скандал вокруг карьера разгорелся в Акмолинской области (видео)

Яблоком раздора стал карьер в километре от села Поповка. В 80-е годы он был едва ли не главным поставщиком материала для ремонта дорог в Атбасарском районе. Сегодня участок официально никому не принадлежит. А пока законного владельца нет, сельчане возмущены тем, что породу вывозит местный предприниматель.
Жители считают: он пускает народные недра на собственные нужды — строит для себя дорогу. «Человек для личных целей разрабатывал всё это. Нужды села население знает прекрасно. Если дресву даже брать, кузов, два, три, дорогу подсыпать, мы всегда этим занимались, и мы брали на законном карьере. Когда нужно, выпрашивали у этих людей, у них брали и подсыпали дорогу. Никто не хочет реагировать, полиция бездействует, прокуратура бездействует», — заявил местный житель Махмуд Мусаев.
Глава местного ТОО не скрывает, что породу брал, вот только, по его словам, ради самих же сельчан. Щебень с песком из заброшенного карьера, заверяет, всегда шел на разбитые дороги в селе и вокруг него. «Мы это ежегодно делаем — подсыпаем, потому что нам никто деньги не выделает, мы за свой счет подсыпаем с людьми. В общем, засыпаем неровности, вот и всё. Петров не брал себе во двор, там засыпал этот щебень, всё я никому не дам или там продам. Это всё на благо нашего общества. Я не пойму вообще, в чем дело, почему меня обвиняют. Акимат в курсе. Конечно, в курсе», — заявил директор ТОО «Каражар Агро 2019» Валерий Петров.
Жители с его словами не согласны. По их словам, посыпать этим щебнем дороги в поселке невозможно. «Это всё басни, что сейчас рассказывает Валерий Станиславович. Внутрипоселковые дороги у нас подсыпаны три года назад и грейдируются каждый год, то есть подсыпать их не надо. Тем более этой дресвой. То, что Валерий Станиславович это брал для своих нужд и вывозил на КамАЗах в бригаду и строил себе дорогу, — это факт», — заявила Оксана Гейдт.
В сельском акимате не скрывают, что породу из заброшенного карьера удается брать безнаказанно. Но впредь обещают навести порядок. Какой именно и с кем, не уточняют. «На данную должность я буквально полтора месяца назад. Это всё, что происходило, это происходило до меня. Правовую оценку давать какую-либо я неправомочен. Как понятно по законодательству, конечно, никто не имеет права здесь брать отсюда, с карьера. И теперь, в будущем, конечно, опыт есть. Будем запрещать», — заявил Дастан Мухаметжанов.
Возмущения сельчан услышали в областном акимате. Чиновники рапортуют: выехали на место, но расхитителей недр не застали. Следы минувших раскопок, правда, зафиксировали. Говорят, теперь историей займется полиция. А жителям села обещают, что чем бы ни закончилось дело со старым карьером, их дороги будут ремонтировать в любом случае. Уже есть и проекты, и сметы. Сам карьер, ставший причиной скандала, никак на это не влияет. Запасов щебня в нем уже настолько мало, что вести официальную добычу желающих попросту нет.