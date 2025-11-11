Таможня Владивостока оформила 38,5 тысяч машин по итогам октября

В годовом сопоставлении с октябрем 2024 года, в котором было зарегистрировано 29 215 автомобилей, прирост составил 31,9%. На рынке сохраняется тенденция лидерства автомобилей японских марок по объемам ввоза, одновременно с этим наблюдается существенное увеличение поставок автомобилей из Южной Кореи.