Таможня Владивостока оформила 38,5 тысяч машин по итогам октября

Владивостокская таможня зафиксировала рекордный объем оформления транспортных средств, ввезенных для личного пользования, в октябре. За месяц таможенные процедуры прошли 38 520 автомобилей, что на 24,3% больше, чем в сентябре, сообщила пресс-служба ФТС России.
«По состоянию на 31 октября 2025 года оформлено свыше 273,9 тыс. автомобилей для физлиц. Этот показатель превысил общий результат за весь 2024 год», — говорится в сообщении.
В годовом сопоставлении с октябрем 2024 года, в котором было зарегистрировано 29 215 автомобилей, прирост составил 31,9%. На рынке сохраняется тенденция лидерства автомобилей японских марок по объемам ввоза, одновременно с этим наблюдается существенное увеличение поставок автомобилей из Южной Кореи.
Напомним, по итогам октября 2025 года должностными лицами Уссурийской таможни было завершено таможенное оформление 12 тысяч легковых автомобилей, ввозимых для личного пользования. Данный показатель на 38% превысил результат сентября и в четыре раза — показатели октября прошлого года.