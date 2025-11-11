Новосибирские компании вышли на рынки Нигерии и Саудовской Аравии

Традиционными рынками остаются страны СНГ и Китай, но производители активно развивают присутствие во Вьетнаме, Таиланде, Мьянме, ОАЭ, Саудовской Аравии, Иране и Турции. В 2024 году отмечался рост торговли с Африкой, Латинской Америкой и Азиатско-Тихоокеанским регионом, а на 2025 год запланированы бизнес-миссии в Сербию, Алжир, Катар, Северную Корею и Грузию.