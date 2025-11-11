Новосибирские компании вышли на рынки Нигерии и Саудовской Аравии

Об этом сообщили в региональном центре «Мой бизнес», пишет ТАСС.
Так, один из производителей аналитических приборов для контроля качества сельхозсырья начал поставки в Нигерию, а компания, выпускающая профессиональные уходовые средства, заключила контракт с Саудовской Аравией и планирует расширять продажи в регионе. Развитию экспорта помогает государственная поддержка.
В течение года предприниматели участвовали в выставках, бизнес-миссиях и закупочных сессиях с дистрибьюторами из стран ЕАЭС. При этом Китай остаётся главным торговым партнёром региона.
Новосибирская область лидирует среди субъектов Сибири по экспорту продукции агропромышленного комплекса — на АПК приходится 34% экспорта. Также регион поставляет пищевая и сельхозпродукцию, промышленное оборудование, строительные материалы, удобрения, косметику и бытовую химию.
Традиционными рынками остаются страны СНГ и Китай, но производители активно развивают присутствие во Вьетнаме, Таиланде, Мьянме, ОАЭ, Саудовской Аравии, Иране и Турции. В 2024 году отмечался рост торговли с Африкой, Латинской Америкой и Азиатско-Тихоокеанским регионом, а на 2025 год запланированы бизнес-миссии в Сербию, Алжир, Катар, Северную Корею и Грузию.