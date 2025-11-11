Трамп: США повысят ставки импортных пошлин в отношении некоторых стран

Президент отметил, что Вашингтон рассматривает возможность корректировки торговых условий не только со Швейцарией, но и с рядом других государств. При этом Трамп не уточнил, какие именно страны могут столкнуться с повышением американских пошлин, отметив лишь, что подобные меры направлены на защиту национальных интересов США и выравнивание торгового баланса.