Трамп: США повысят ставки импортных пошлин в отношении некоторых стран

США планируют пересмотреть и частично повысить ставки импортных пошлин в отношении ряда государств, заявил президент Дональд Трамп. По его словам, американская администрация ведёт переговоры со Швейцарией о снижении действующих тарифов, которые сейчас достигают 39%.
Трамп также опроверг сообщения агентства Bloomberg о намерении установить для этой страны ставку на уровне 15%, подчеркнув, что конкретные цифры пока не определены.
Президент отметил, что Вашингтон рассматривает возможность корректировки торговых условий не только со Швейцарией, но и с рядом других государств. При этом Трамп не уточнил, какие именно страны могут столкнуться с повышением американских пошлин, отметив лишь, что подобные меры направлены на защиту национальных интересов США и выравнивание торгового баланса.
Кроме того, глава Белого дома заявил, что часть доходов, полученных от увеличения пошлин, планируется направить на сокращение государственного долга, назвав это вопросом национальной безопасности.
Ранее Трамп заявил, что стране может потребоваться вернуть более двух триллионов долларов торговым партнёрам, если Верховный суд признает введённые им пошлины незаконными.