Китай не уменьшил выбросы CO2

Выбросы углекислого газа в Китае, крупнейшем в мире источнике загрязнения, остаются на неизменном уровне или демонстрируют тенденцию к снижению на протяжении последних 18 месяцев. Как пишет британская газета The Guardian, эта устойчивая динамика дает основания полагать, что Пекин может достигнуть своей цели по пику выбросов CO2 значительно раньше запланированного срока, что стало возможным благодаря беспрецедентному развитию возобновляемых источников энергии.
Издание отмечает, что ключевым фактором, позволившим стабилизировать объемы выбросов, стал взрывной рост сектора чистой энергетики. В третьем квартале 2025 года использование солнечной энергии в Китае выросло на 46%, а ветровой — на 11%.
Этот стремительный рост привел к тому, что выбросы в энергетическом секторе страны остались на прежнем уровне, несмотря на общее увеличение спроса на электроэнергию в условиях экономического роста.
В подтверждение масштабов инвестиций в «зеленую» энергетику приводятся впечатляющие цифры: за первые девять месяцев 2025 года Китай добавил 240 ГВт мощностей солнечной энергии и 61 ГВт ветровой энергии.
По данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), в третьем квартале 2025 года общий объем выбросов CO2 в Китае остался на уровне предыдущего года. Стабилизация также была достигнута благодаря сокращению выбросов в ряде тяжелых секторов экономики, включая транспорт, цементную и сталелитейную промышленность.
На фоне этих внутренних успехов Пекин продолжает защищать свою климатическую политику на международной арене.
7 ноября заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан отверг обвинения представителя США о «большом» количестве выбросов углекислого газа (CO2) в атмосферу в стране. По его словам, власти выполняют все обязательства по климату.
Он подчеркнул, что Китай признан международным сообществом одной из стран с «самой твердой волей, самыми решительными действиями и самыми выдающимися результатами» в выполнении своих обязательств по сокращению выбросов.
Китай является крупнейшим в мире эмитентом углекислого газа, и его климатические обязательства имеют решающее значение для глобальной борьбы с изменением климата. Официально Пекин обязался достичь пика выбросов CO2 до 2030 года, а углеродной нейтральности — к 2060 году.
Если текущая тенденция по стабилизации и снижению выбросов, обусловленная массовым вводом в эксплуатацию солнечных и ветровых электростанций, сохранится, Китай может выполнить свое обещание по достижению пика выбросов на несколько лет раньше запланированного срока. Это может стать значительным позитивным сдвигом в глобальной климатической повестке.
Ранее затемнение солнца для остановки глобального потепления признали опасной идеей.