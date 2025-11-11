Китай не уменьшил выбросы CO2

Если текущая тенденция по стабилизации и снижению выбросов, обусловленная массовым вводом в эксплуатацию солнечных и ветровых электростанций, сохранится, Китай может выполнить свое обещание по достижению пика выбросов на несколько лет раньше запланированного срока. Это может стать значительным позитивным сдвигом в глобальной климатической повестке.