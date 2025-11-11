Развязку у омского Метромоста планируют построить в два этапа

В конце сентября в Горсовете прошло совещание, посвящённое будущей развязке возле Метромоста. Она, напомним, должна связать Красный Путь с улицами Добровольского и Орджоникидзе, облегчив транспортную ситуацию.
Как стало известно порталу Om1 Омск, над развязкой уже работают. В начале осени мэрия заключила контракт с ООО «Автодорпроект», которая за 10 миллионов рублей разработает проект. Он появится не позднее 31 июля 2026 года. При этом проект должен предусматривать возможность возведения развязки в два этапа. Возможно, это связано с особенностями финансирования, ведь стоимость объекта оценивают в 400 миллионов.
Изначально, ещё в 2023 году, называли другие цены: 4 миллиона на разработку проектной документации и 120 миллионов на строительство.