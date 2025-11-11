Ричмонд
+6°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Развязку у омского Метромоста планируют построить в два этапа

Проект будет готов к середине следующего года.

Источник: Om1 Омск

В конце сентября в Горсовете прошло совещание, посвящённое будущей развязке возле Метромоста. Она, напомним, должна связать Красный Путь с улицами Добровольского и Орджоникидзе, облегчив транспортную ситуацию.

Как стало известно порталу Om1 Омск, над развязкой уже работают. В начале осени мэрия заключила контракт с ООО «Автодорпроект», которая за 10 миллионов рублей разработает проект. Он появится не позднее 31 июля 2026 года. При этом проект должен предусматривать возможность возведения развязки в два этапа. Возможно, это связано с особенностями финансирования, ведь стоимость объекта оценивают в 400 миллионов.

Изначально, ещё в 2023 году, называли другие цены: 4 миллиона на разработку проектной документации и 120 миллионов на строительство.