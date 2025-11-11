Развязку у омского Метромоста планируют построить в два этапа

Как стало известно порталу Om1 Омск, над развязкой уже работают. В начале осени мэрия заключила контракт с ООО «Автодорпроект», которая за 10 миллионов рублей разработает проект. Он появится не позднее 31 июля 2026 года. При этом проект должен предусматривать возможность возведения развязки в два этапа. Возможно, это связано с особенностями финансирования, ведь стоимость объекта оценивают в 400 миллионов.