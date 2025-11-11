Что будет с ценами и скидками на маркетплейсах в 2026 году

«Скидки — это хорошо, они полезны и для покупателей, и для бизнеса. Но не в том случае, когда они не учитывают себестоимость товара. Никто, кроме самого продавца, не может определить, какая должна быть цена, — это же он тратит на логистику, офис, производство. И когда маркетплейс в это смешивается и опускает цену ниже, это разрушает рынок. В результате предприниматели вынуждены закрывать другие свои каналы продаж, потому что покупатели переходят на платформы, где цена ниже: разница иногда доходит до 70%. Это плохо для рынка и конкуренции», — объясняет Молодых.