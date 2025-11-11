Эксперт Богомолов допустил возвращение McDonald’s в Россию

Вероятность возвращения американской сети ресторанов быстрого питания McDonald s в Россию есть, но она небольшая, заявил aif.ru эксперт рынка франшиз Юрий Богомолов.
«Вероятность возвращения бренда к нам в будущем есть. Но небольшая. Дела у “Вкусно — и точка” идут стабильно. Вряд ли кто-то позволит произвести обратную замену», — сказал Богомолов.
Он добавил, что сумма выкупа для возврата McDonald s в РФ будет огромна.
McDonald’s ушел из России в марте 2022 года, объяснив это решение операционными и логистическими трудностями. Активы американской компании приобрёл российский предприниматель Александр Говор, который открыл рестораны под брендом «Вкусно — и точка».
По условиям сделки, McDonald’s имеет право выкупить бизнес обратно в течение 15 лет.
Напомним, американская сеть McDonald’s зарегистрировала в России товарные знаки «Биг Тейсти» и «МакДоставка».