Выяснилось, что бизнесмен Чичваркин* оставил за собой квартиру в Москве

Предприниматель Евгений Чичваркин (признан иноагентом в РФ) и заочно арестованный по делу о фейках о Вооруженных силах РФ, сохранил за собой жильё в Москве.

Это следует из материалов дела, которые оказались в распоряжении «ТАСС». В документах указано, что у бизнесмена есть квартира в собственности, а также данные о том, что он долгое время находится за пределами страны. На этом основании его объявили в розыск, а затем и в международный.

Защита настаивает, что Чичваркин* не скрывался и давно живёт за границей. Адвокат утверждает, что на момент вынесения решения о заочном аресте предприниматель не знал о возбуждении уголовного дела. Он также отметил, что у его подзащитного нет причин уклоняться от следствия, поскольку тот известен, успешен и не заинтересован в противоправных действиях.

В сентябре 2025 года Дорогомиловский суд Москвы заочно арестовал Чичваркина* на два месяца. Срок начнёт исчисляться после его экстрадиции или задержания. Позднее Мосгорсуд подтвердил законность этого решения.

Бизнесмен обвиняется в распространении ложной информации о использовании Вооружённых сил России по политическим мотивам и в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Ранее его уже дважды штрафовали за аналогичные нарушения. Министерство юстиции внесло Чичваркина* в список иноагентов летом 2022 года. Сейчас он постоянно проживает за границей.

*Признан иноагентом в РФ.