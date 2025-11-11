5,6% жителей Иркутской области зарабатывают более 200 тысяч рублей

Иркутская область занимает 21 позицию в рейтинге российских регионов по уровню заработных плат. В регионе 5,6% работающих имеют ежемесячную зарплату выше 200 тысяч рублей, тогда как 18,7% жителей зарабатывают менее 45 тысяч рублей. По данным РИА Рейтинг, которые есть в распоряжении irk.aif.ru, в 11 регионах страны свыше 10% работающих получают зарплату, превышающую 200 тысяч рублей.
Типичный уровень заработных плат в Иркутской области варьируется от 51 до 114 тысяч рублей. Соседний Красноярский край, находящийся на 15 месте, демонстрирует иные пропорции: 18% работников здесь получают более 200 тысяч рублей, правда, почти такая же доля жителей имеет доход ниже 45 тысяч. Диапазон стандартных зарплат в крае составляет от 52 до 125 тысяч рублей. Важно понимать, что в Красноярском крае значительно больше, чем в Приангарье, населения проживает на севере.
Республика Бурятия, расположенная на 31-й строчке рейтинга, имеет лишь 3,3% работников с заработной платой свыше 200 тысяч рублей, при этом почти треть населения получает меньше 45 тысяч. Уровень доходов здесь в целом невысок: зарплаты находятся в интервале от 42 до 92 тысяч рублей.
«Оценка доли работников с зарплатой выше 200 тысяч рублей и ниже 45 тысяч рублей производилась на основе данных официальной статистики о чистых зарплатах и распределении заработной платы. Регионы ранжированы по доле работающих с зарплатой, превышающей 200 тысяч рублей. Полагалось, что самые распространенные заработные платы получает половина жителей региона (остальное население относится к четверти самых низко — и четверти высокооплачиваемых сотрудников)», — отмечают аналитики.
Лидерами рейтинга стали Чукотский автономный округ, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ, где более четверти работающих ежемесячно получают свыше 200 тысяч рублей. На четвёртой и пятой позициях находятся Магаданская область и Ненецкий автономный округ, где зарплату выше 200 тысяч рублей получает почти каждый пятый работник. В первую десятку регионов с наибольшей долей высокооплачиваемых сотрудников также вошли: Сахалинская область, Якутия, Камчатка, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Санкт-Петербург.