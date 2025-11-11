5,6% жителей Иркутской области зарабатывают более 200 тысяч рублей

Типичный уровень заработных плат в Иркутской области варьируется от 51 до 114 тысяч рублей. Соседний Красноярский край, находящийся на 15 месте, демонстрирует иные пропорции: 18% работников здесь получают более 200 тысяч рублей, правда, почти такая же доля жителей имеет доход ниже 45 тысяч. Диапазон стандартных зарплат в крае составляет от 52 до 125 тысяч рублей. Важно понимать, что в Красноярском крае значительно больше, чем в Приангарье, населения проживает на севере.