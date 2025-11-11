Красноярский аэропорт подтвердил соответствие национальным и международным стандартам

Проверка охватывала все ключевые направления деятельности предприятия: обслуживание пассажиров и багажа, грузов и почты, наземное обслуживание воздушных судов, а также обеспечение полетов — аэродромное, противопожарное, аварийно-спасательное, электросветотехническое и аэронавигационное. Кроме того, сертификация включала оценку транспортной и полетной безопасности, медицинского обеспечения, эксплуатации спецтранспорта, систем водоснабжения и теплоснабжения, метрологического обеспечения и оперативного управления аэропортом, сообщается в сосцетях воздушной гавани.
Генеральный директор аэропорта Игорь Ивлиев отметил, что достигнутый результат стал возможен благодаря слаженной работе всей команды:
«Подтверждение соответствия интегрированной системе менеджмента — это результат слаженной работы всей команды аэропорта. Мы не просто выполняем требования, мы создаем условия, при которых каждый пассажир чувствует себя в безопасности, а обслуживание каждого рейса проходит без сбоев. Мы получили высокую оценку своей деятельности и продолжим развивать качество предоставляемых услуг нашим пассажирам и партнерам», — сказал Ивлиев.
