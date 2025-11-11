Ричмонд
В Тюменской области в два раза рухнули объемы ипотеки

В Тюменской области с начала года выдано 10,3 тысячи ипотечных кредитов. Как сообщили региональном отделении Банка России, за аналогичный период прошло года этот объем был в два раза больше.

С начала года в Тюменской области выдано ипотечных кредитов на 43 млрд рублей.

«За три квартала 2025 года в Тюменской области было выдано 10,3 тысячи ипотечных кредитов, что на половину меньше, чем годом ранее за тот же период», — передает данные РБК Тюмень. Сумма выданных жилищных займов составила 43 миллиарда рублей. Она также оказалась меньше прошлогоднего объема на треть.