В Тюменской области в два раза рухнули объемы ипотеки

«За три квартала 2025 года в Тюменской области было выдано 10,3 тысячи ипотечных кредитов, что на половину меньше, чем годом ранее за тот же период», — передает данные РБК Тюмень. Сумма выданных жилищных займов составила 43 миллиарда рублей. Она также оказалась меньше прошлогоднего объема на треть.