Выяснилось, почему «Лукойл» приостановил работу на месторождении в Ираке

Санкции против «Лукойла» США ввели 22 октября. Президент Дональд Трамп заявил, что ограничения направлены на давление на Москву и требуют прекращения огня на Украине. Вслед за этим «Лукойл» объявил о планах продать свои зарубежные активы. Компания Gunvor выразила готовность их выкупить, но после заявлений минфина США об отказе в лицензии на такую сделку отказалась от сделки.