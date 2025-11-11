Выяснилось, почему «Лукойл» приостановил работу на месторождении в Ираке

Компания «Лукойл» направила властям Ирака уведомление о форс-мажоре на месторождении «Западная Курна — 2» после введения против нее санкций США и Великобритании.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники. В письме, направленном в иракское министерство нефти, компания предупредила, что если ситуация не изменится в течение полугода, она прекратит добычу и покинет проект.
Сейчас выплаты «Лукойлу» за работу в Ираке заморожены. Министерство нефти страны заявило, что не может сотрудничать с компаниями, попавшими под американские санкции. Иракская сторона также отменила выделение 4 млн баррелей нефти, которыми планировалось оплатить услуги компании за ноябрь.
По данным агентства, «Лукойл» ссылается на пункт контракта, позволяющий объявить форс-мажор и избежать штрафов за остановку деятельности. В компании приостановили работу иностранных сотрудников, кроме граждан России и Ирака.
Официальных комментариев от «Лукойла» пока не поступало. Месторождение «Западная Курна — 2» — один из крупнейших зарубежных проектов компании, открытый в 1999 году. Контракт с Ираком был подписан в 2009 году на 25 лет, добыча началась в 2014-м. Российская сторона владеет 75% проекта и несет все расходы.
Санкции против «Лукойла» США ввели 22 октября. Президент Дональд Трамп заявил, что ограничения направлены на давление на Москву и требуют прекращения огня на Украине. Вслед за этим «Лукойл» объявил о планах продать свои зарубежные активы. Компания Gunvor выразила готовность их выкупить, но после заявлений минфина США об отказе в лицензии на такую сделку отказалась от сделки.
Читайте также: Зеленский объяснил, почему союзники боятся отправлять войска на Украину.