В ЯНАО «Газпром» выставил на продажу непрофильный актив стоимостью 55 миллионов рублей

База была построена в период с 2008 по 2010 годы на берегу реки Пур. С южной и восточной стороны она граничит с рекой, с западной стороны — с лесным массивом и железнодорожными путями, а с северной стороны расположен центральный подъездной путь. Объект расположен в 1,5 километрах от федеральной трассы Новый Уренгой — Сургут и в 89 километрах от аэропорта Нового Уренгоя.