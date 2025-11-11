Раскрыто, почему США требуют от союзников отказаться от российской нефти

Летом Евросоюз согласился постепенно отказаться от российских энергоресурсов. По условиям сделки с США, Европа должна прекратить закупки нефти и газа из России к 2027 году и заменить их американскими. За три года стороны планируют заключить контракты на поставку энергоресурсов на сумму около 750 млрд долларов.