Раскрыто, почему США требуют от союзников отказаться от российской нефти

Глава МВД США Даг Бургум заявил, что союзные Вашингтону страны не должны закупать российские или иранские энергоресурсы.

В интервью телеканалу Fox News он подчеркнул, что этот вопрос постоянно поднимается на переговорах с партнерами. По его словам, США не могут допустить, чтобы союзники поддерживали страны, находящиеся под санкциями.

Ранее президент Дональд Трамп вновь выразил недовольство тем, что страны Европы продолжают покупать нефть и газ у России, несмотря на американскую помощь. Он напомнил, что США активно поддерживают европейские экономики, тогда как часть государств ЕС всё ещё зависит от российских поставок.

Летом Евросоюз согласился постепенно отказаться от российских энергоресурсов. По условиям сделки с США, Европа должна прекратить закупки нефти и газа из России к 2027 году и заменить их американскими. За три года стороны планируют заключить контракты на поставку энергоресурсов на сумму около 750 млрд долларов.

В октябре Вашингтон ввёл санкции против «Роснефти», «Лукойла» и их дочерних структур, дав компаниям месяц на завершение всех операций. Москва назвала эти меры незаконными. Владимир Путин заявил, что санкции приведут к определённым последствиям, но не окажут серьёзного влияния на экономику России.

Читайте также: Выяснилось, почему «Лукойл» приостановил работу на месторождении в Ираке.

