В Омском районе выставлены на аукцион участки для строительства микрорайона

В Омском районе, вблизи села Пушкино, планируется строительство нового микрорайона с многоквартирными домами средней этажности. Аукцион на право аренды земельных участков для этой застройки проводит ПАО «ДОМ.РФ». На торги выставлено 24 участка общей площадью 31,6 га.
Земля будет предоставлена застройщику на 12 лет по договору о комплексном развитии территорий. Участки идеально подходят для малоэтажной многоквартирной жилой застройки, а также для строительства объектов коммунального обслуживания и хранения автотранспорта.
Начальная цена контракта составляет 29,9 млн рублей, а один шаг аукциона — 898 тысяч рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 декабря, а сам аукцион пройдёт 19 декабря.