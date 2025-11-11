Ричмонд
ВВП Казахстана вырос на 6,4% за десять месяцев 2025 года

Наибольший вклад в рост валового внутреннего продукта внесла промышленность.

Источник: Пресс-служба АО "НК "КазМунайГаз"

АСТАНА, 11 ноя — Sputnik. За январь — октябрь 2025 года ВВП Казахстана увеличился на 6,4%, сообщили в правительстве.

Наибольший вклад в рост ВВП внесла промышленность, рост на 7,3%. Она обеспечила более 30% общего прироста. В совокупности с торговлей и транспортом эти отрасли сформировали свыше 70% прироста.

В обрабатывающей промышленности рост составил 5,8%, а именно:

машиностроение — на 11,5%, в том числе автомобилестроение — на 13,3%

химическая промышленность — на 10,9%

продукты питания — на 9,1%

нефтепереработка — на 6,3%

металлические изделия — 14,1%

строительные материалы — 5,3%

«В торговле наблюдается рост на уровне 9%. Рост темпов отмечен на предприятиях оптовой торговли, доля которых в общем объеме отрасли составляет 66,5%. Увеличение оборотов отмечено в Павлодарской, Атырауской областях и городе Астане», — отметили в правительстве.

Сохраняются высокие темпы роста в отрасли транспорта. Объем транспортных услуг вырос на 20,7%, за счет увеличения объемов перевозки по всем видам транспорта.