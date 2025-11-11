Тюменцы идут на небывалые скидки ради сдачи жилья. Инсайд

Он добавил, что тренд вряд ли закончится в ближайшие недели. «Небольшое снижение спроса продолжится — это традиционно спокойные месяцы на рынке аренды. К весне возможна стабилизация, а новый цикл роста, если он случится, начнется не раньше лета. При этом резких скачков, как год назад, ждать не стоит: и арендаторы, и собственники уже адаптировались к текущей реальности», — подытожил Тумин.