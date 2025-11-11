Ричмонд
Богомолов сказал, что будет с «Вкусно — и точка» при возвращении McDonald’s

Эксперт Богомолов объяснил, как сложится судьба «Вкусно — и точка» при попытке McDonald’s вернуться в РФ.

Источник: Аргументы и факты

Дела у компании «Вкусно — и точка» идут стабильно, в случае попытки McDonald s вернуться в Россию российская компания может стать чем-то наподобие локализатора. Об этом aif.ru заявил эксперт рынка франшиз Юрий Богомолов.

«Существовать параллельно обе фирмы не захотят. Возможно получится как-то договориться и “Вкусно — и Точка” станет чем-то вроде локализатора McDonald s в РФ», — сказал Богомолов.

Эксперт добавил, что пока говорить о возврате McDonald s рано.

Напомним, американская сеть McDonald’s зарегистрировала в России товарные знаки «Биг Тейсти» и «МакДоставка».

McDonald’s приостановил работу в России в марте 2022 года, сославшись на операционные и логистические трудности. Позднее активы американской компании приобрёл российский предприниматель Александр Говор, который открыл рестораны под брендом «Вкусно — и точка». По условиям сделки, McDonald’s имеет право выкупить бизнес обратно в течение 15 лет.