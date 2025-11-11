Богомолов сказал, что будет с «Вкусно — и точка» при возвращении McDonald’s

McDonald’s приостановил работу в России в марте 2022 года, сославшись на операционные и логистические трудности. Позднее активы американской компании приобрёл российский предприниматель Александр Говор, который открыл рестораны под брендом «Вкусно — и точка». По условиям сделки, McDonald’s имеет право выкупить бизнес обратно в течение 15 лет.