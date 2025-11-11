Миллионы за вход: McDonalds выставили счет за возвращение в Россию

«В случае “Макдоналдса”, вероятнее всего, это просто шаг по защите прав на существующие товарные знаки — то, чем занимаются почти все крупные мировые бренды. Эти наименования уже действовали в России. Часть прав на них по официальным данным, истекает в 2027 году. Подозрительного в том, что фирма подаёт документы заранее, тоже ничего нет, учитывая, сколько времени уходит на процесс регистрации. Заявления были поданы “Макдональдсом” ещё в 2024 году. Почти год назад», — пояснил Богомолов.