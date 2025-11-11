Миллионы за вход: McDonalds выставили счет за возвращение в Россию

Американская сеть быстрого питания McDonald’s, покинувшая российский рынок в 2022 году, сделала шаг, который заставил экспертов и общественность задуматься о возможном возвращении легендарного бренда. Компания зарегистрировала в России товарные знаки «Биг Тейсти» и «МакДоставка». Эта новость вызвала бурю вопросов: означает ли это, что золотые арки снова появятся на наших улицах?
Защита имени или подготовка к возвращению.
По словам эксперта рынка франшиз Юрия Богомолова, в действиях McDonald’s нет ничего подозрительного или экстраординарного. Это стандартная практика для мировых гигантов.
«В случае “Макдоналдса”, вероятнее всего, это просто шаг по защите прав на существующие товарные знаки — то, чем занимаются почти все крупные мировые бренды. Эти наименования уже действовали в России. Часть прав на них по официальным данным, истекает в 2027 году. Подозрительного в том, что фирма подаёт документы заранее, тоже ничего нет, учитывая, сколько времени уходит на процесс регистрации. Заявления были поданы “Макдональдсом” ещё в 2024 году. Почти год назад», — пояснил Богомолов.
Компания просто защищает свою интеллектуальную собственность. Однако сам факт такой активности на фоне существующего соглашения о возможном выкупе бизнеса назад не может не интриговать.
«Вкусно — и точка» и ее феноменальный успех.
После ухода McDonald s с российского рынка предприниматель Александр Говор выкупил все рестораны сети и перезапустил их под брендом «Вкусно — и точка». И, как отмечает эксперт, новая сеть не просто выжила, а стала мощным самостоятельным игроком.
«Вкусно — и точка» в медиапространстве стал примером самодостаточности российской экономики и импортозамещения. Это станет проблемой для американской компании в случае попытки вернуться на рынок РФ, обратил внимание Богомолов.
«Одно дело, если бы бренду пришлось для возврата просто выкупить бизнес, который не работал, или не развивался. Совсем другое — когда сеть “Макдональдсов”, вся структура бизнеса, поставщики, оборудование, IT-составляющая, логистика — все это было пересобрано заново и запущено. Причем успешно. Настолько, что “Вкусно — и точка” стал в информационном поле чуть ли не символом самодостаточности российской экономики и импортозамещения», — отметил Богомолов.
Может ли McDonalds вернуться.
Эксперт оценил шансы на возвращение компании как невысокие и объяснил почему.
«Вероятность возвращения бренда к нам в будущем есть. Но небольшая. Дела у “Вкусно — и точко” идут стабильно. Вряд ли кто-то позволит произвести обратную замену», — сказал Богомолов.
Более реалистичным сценарием эксперт рынка франшиз считает не возвращение McDonald’s в чистом виде, а некую форму партнерства или локализации.
«Существовать параллельно обе фирмы не захотят. Возможно, получится как-то договориться и “Вкусно — и точка” станет чем-то вроде локализатора McDonald s в РФ», — предположил Богомолов.
Однако и этот путь сопряжен с огромными трудностями, в первую очередь, финансовыми. По условиям сделки 2022 года, у McDonald’s есть право выкупить свой бывший бизнес обратно в течение 15 лет. Но за это время стоимость активов может сильно вырасти.
«Пока говорить о возврате McDonald s рано. Возможный выкуп бизнеса может обойтись американской компании слишком дорого», — резюмировал эксперт.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что иностранные компании, ушедшие с российского рынка, могут вернуться, но им придется дорого заплатить.
Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что места ушедших западных компаний стали быстро занимать организации из других стран, также опережающими темпами идет импортозамещение.
«Просто так вернуться будет достаточно сложно», — говорил Путин.
Регистрация товарных знаков — это скорее юридическая перестраховка, нежели сигнал о скором возвращении. Астрономическая цена возможной сделки, политические риски и, что важнее всего, укоренившийся на рынке успешный национальный оператор «Вкусно — и точка» создают практически непреодолимый барьер для возвращения McDonald’s в Россию в прежнем виде.