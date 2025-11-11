В Иркутске началось проектирование детской поликлиники № 5 на 350 посещений в смену

Контракт на проектирование был заключен с компанией «ВестЛайн», срок выполнения работ — конец 2026 года, финансирование из областного бюджета — 22 млн рублей.
Проект, рассчитанный на 350 посещений в смену, будет реализован на месте бывшего кинотеатра «Чайка». Администрацией Иркутска уже проведена подготовительная работа — здание старого кинотеатра демонтировано. Новое медицинское учреждение планируется разместить на земельном участке площадью 6,8 тысячи квадратных метров.
«Еще в феврале 2024 года были успешно проведены предпроектные работы, которые подтвердили возможность размещения объекта на выбранном земельном участке в целом, а также возможность подключения его к наружным инженерным сетям. Начатое проектирование — следующий и важный шаг в реализации проекта», — рассказал министр строительства Алексей Емелюков.
В структуре новой поликлиники будут функционировать информационно-аналитическое отделение с открытой регистратурой, электронным табло и колл-центром, а также профилактическое, консультативно-диагностическое, неотложной медицинской помощи, медико-социальной помощи, физиотерапевтическое и отделение организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях.
Для маленьких пациентов и их родителей создадут комфортные зоны ожидания. Диагностический блок будет включать кабинеты УЗИ, рентген-отделение, кабинеты функциональной диагностики и охраны зрения, а также стоматологические кабинеты. Ожидается, что к учреждению будет прикреплено не менее 10 тысяч детей, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.