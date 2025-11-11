В Иркутске началось проектирование детской поликлиники № 5 на 350 посещений в смену

Для маленьких пациентов и их родителей создадут комфортные зоны ожидания. Диагностический блок будет включать кабинеты УЗИ, рентген-отделение, кабинеты функциональной диагностики и охраны зрения, а также стоматологические кабинеты. Ожидается, что к учреждению будет прикреплено не менее 10 тысяч детей, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.