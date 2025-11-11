Казахстан утвердил национальные стандарты по углеродной нейтральности

КазСтандарт при Министерстве торговли и интеграции РК разработал два новых национальных стандарта:
— СТ РК ISO 14068−1 «Управление изменением климата. Переход к чистому нулю. Часть 1. Углеродная нейтральность»,
— СТ РК IWA 42 «Руководство по углеродной нейтральности».
Оба стандарта являются идентичными международным стандартам ISO 14068−1:2023 и IWA 42:2022. Их принятие стало важным этапом в реализации задач, предусмотренных Стратегией достижения углеродной нейтральности Казахстана до 2060 года. Также принятие этих стандартов укрепляет роль Казахстана в глобальной климатической политике. Они создают основу для ответственного управления выбросами и внедрения научно обоснованных климатических решений.
Новые стандарты устанавливают единые подходы и принципы для всех участников — экологических и аналитических организации, национальных и региональных центров мониторинга окружающей среды, экологических организации. Они охватывают ключевые аспекты управления выбросами парниковых газов: от оценки и сокращения до компенсации остаточных выбросов и ведения климатической отчетности.
Реализация стандартов позволит:
— обеспечить согласование национальной системы MRV (мониторинг, отчётность и верификация) с международными практиками;
— повысить прозрачность и достоверность климатических данных;
— укрепить позиции казахстанских компаний на международных рынках;
— способствовать внедрению низкоуглеродных технологий и инноваций в промышленности.
Разработка стандартов осуществлялась при активном участии заинтересованных сторон, научных учреждений и экспертных организаций, включая ОЮЛ «Казахстанская ассоциация региональных экологических инициатив “ECOJER”, ОЮЛ “Казахстанская ассоциация по управлению отходами “KazWaste”, Евразийскую промышленную ассоциацию, ОЮЛ “Казахстанская ассоциация природопользователей для устойчивого развития”, а также ТК 103 по стандартизации “Управление парниковыми газами” на базе ТОО “GREENORDA PROJECT” и других организаций.
Принятые стандарты станут инструментом для интеграции Казахстана в международную систему климатического регулирования и поддержат переход к экологически устойчивой экономике.