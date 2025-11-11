Казахстан утвердил национальные стандарты по углеродной нейтральности

Оба стандарта являются идентичными международным стандартам ISO 14068−1:2023 и IWA 42:2022. Их принятие стало важным этапом в реализации задач, предусмотренных Стратегией достижения углеродной нейтральности Казахстана до 2060 года. Также принятие этих стандартов укрепляет роль Казахстана в глобальной климатической политике. Они создают основу для ответственного управления выбросами и внедрения научно обоснованных климатических решений.